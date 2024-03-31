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Сегодня, 20:15

Отсутствие «китайцев», электрокары в топе — итоги «автомобильного Оскара»

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Kia

Премия World Car Awards, которую иногда называют «автомобильным Оскаром», опубликовала результаты 2024 года. Выглядят они так:

Интересны тут два факта. Первый — тотальное доминирование электромобилей. Из всех победителей только Toyota Prius может похвастаться гибридным электрически-бензиновым двигателем. Второй — полное отсутствие автомобилей от китайских производителей. В полном списке можно найти только BYD Seal — «китайцу» удалось пробиться лишь на третье место в категории «Машина года».

Источник: World Car Awards
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