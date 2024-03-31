Отсутствие «китайцев», электрокары в топе — итоги «автомобильного Оскара»
Премия World Car Awards, которую иногда называют «автомобильным Оскаром», опубликовала результаты 2024 года. Выглядят они так:
- Машина года — Kia EV9
- Самая роскошная машина — BMW 5 Series / i5
- Лучший высокопроизводительный автомобиль — Hyundai IONIQ 5 N
- Лучший электромобиль — Kia EV9
- Лучшая городская машина — Volvo EX30
- Лучший дизайн — Toyota Prius
Интересны тут два факта. Первый — тотальное доминирование электромобилей. Из всех победителей только Toyota Prius может похвастаться гибридным электрически-бензиновым двигателем. Второй — полное отсутствие автомобилей от китайских производителей. В полном списке можно найти только BYD Seal — «китайцу» удалось пробиться лишь на третье место в категории «Машина года».
Источник: World Car Awards
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