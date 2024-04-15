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Сегодня, 22:45

Анонсирован первый российский смартфон на KasperskyOS

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Евгений Касперский.
Фото Фото из соцсетей Евгения Касперского

Евгений Касперский, основатель и глава «Лаборатории Касперского», представил смартфон на операционной системе KasperskyOS производства фирмы «Аквариус». По его словам, устройство уже вполне можно использовать, а софт и операционная система полностью разработанны «Лабораторией Касперского».

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Предполагается, что устанавливать ее можно будет как на отечественные смартфоны, так и на азиатские. Целевая аудитория операционной системы — бизнес и государство. Характеристики нового смартфона или его изображения в хорошем качестве пока недоступны.

Источник: ТАСС
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