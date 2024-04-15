Анонсирован первый российский смартфон на KasperskyOS

Евгений Касперский, основатель и глава «Лаборатории Касперского», представил смартфон на операционной системе KasperskyOS производства фирмы «Аквариус». По его словам, устройство уже вполне можно использовать, а софт и операционная система полностью разработанны «Лабораторией Касперского».

Предполагается, что устанавливать ее можно будет как на отечественные смартфоны, так и на азиатские. Целевая аудитория операционной системы — бизнес и государство. Характеристики нового смартфона или его изображения в хорошем качестве пока недоступны.