Xiaomi выпустила первый в своей истории автомобиль — его уже продают в Китае

Фирма Xiaomi, более всего известная по смартфонам и другой потребительской электронике, выпустила в продажу свой первый электроавтомобиль Xiaomi SU7, но пока что только в Китае.

Самое удивительное в новинке — это его цена. Ранее предполагалось, что отдать за SU7 придется 6 с половиной миллионов рублей, но на деле цены варьируются от 2,8 до 3,9 миллионов в зависимости от комплектации.

Впечатляют и характеристики: запас хода у машин модельного ряда разнится от 700 до 830 километров, а разгон до 100 км/ч — от 5,28 до 2,78 секунд.

Дата начала продаж и официальная стоимость в России пока неизвестны.

Впрочем, автомобиль уже можно купить под заказ на некоторых сайтах — правда, со значительной наценкой.