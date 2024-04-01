Xiaomi уделала Tesla? Китайский электрокар удивил обзорщиков

В сети появились обзоры внешнего вида и функции электрокара от Xiaomi.

Машина открывается с помощью специальной карты, которая отвечает за блокировку дверей. Внутри водителя встретит строгий, минималистичный дизайн. Управлять техникой автомобиля можно с помощью сенсора на экране бортового компьютера.

Xiaomi SU7. Фото Xiaomi

Xiaomi SU7 будет работать на аккумуляторах Contemporary Amperex Technology и BYD, в зависимости от конфигурации с одним или двумя двигателями.

21 000 оборотов в минуту — частота двигателей нового электрокара. Этот показатель выше, чем у Tesla Model S и Porsche Taycan Turbo.

Автомобиль от Xiaomi должен появиться на рынке до конца 2024 года.