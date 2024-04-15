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Сегодня, 15:45

В AppStore появился фейковый «Сбер» — приложение ворует данные

Богдан Виноградов
Корреспондент
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В AppStore появилось фейковое приложение под названием «Сбер: Онлайн Банк». Несмотря на подпись «Официальное приложение!» официальным оно не является и вообще не имеет никакого отношения к «Сберу» — это уже подтвердили в банке.

Фото photo.khl.ru

Сообщается, что фейковый «Сбер» требует денег, а после выдает белый экран, так и не предоставляя доступа к услугам. Также весьма вероятна кража личных данных. В настоящий момент установить официальное приложение на iPhone можно только в одном из офисов Сбербанка.

Источник: hi-tech.mail.ru
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