В AppStore появился фейковый «Сбер» — приложение ворует данные

В AppStore появилось фейковое приложение под названием «Сбер: Онлайн Банк». Несмотря на подпись «Официальное приложение!» официальным оно не является и вообще не имеет никакого отношения к «Сберу» — это уже подтвердили в банке.

Фото photo.khl.ru

Сообщается, что фейковый «Сбер» требует денег, а после выдает белый экран, так и не предоставляя доступа к услугам. Также весьма вероятна кража личных данных. В настоящий момент установить официальное приложение на iPhone можно только в одном из офисов Сбербанка.