iPhone 14 подешевел до 70 тысяч рублей

Базовый iPhone 14 подешевел на 20 процентов — теперь смартфон можно приобрести за 67-70 тысяч рублей.

iPhone. Фото Apple

У смартфона 6,1-дюймовый OLED-дисплей, процессор A15 Bionic, 6 ГБ оперативной памяти, накопитель емкостью от 128 гигабайт. На задней панели устройства расположена двойная камера с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, смартфон имеет батарею емкостью 3279 миллиампер-часов.

16 линейку iPhone обещают показать в сентябре 2024 года.