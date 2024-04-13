Техно
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 16:35

iPhone 14 подешевел до 70 тысяч рублей

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
iPhone.
Фото Apple

Базовый iPhone 14 подешевел на 20 процентов — теперь смартфон можно приобрести за 67-70 тысяч рублей.

iPhone.
Фото Apple

У смартфона 6,1-дюймовый OLED-дисплей, процессор A15 Bionic, 6 ГБ оперативной памяти, накопитель емкостью от 128 гигабайт. На задней панели устройства расположена двойная камера с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, смартфон имеет батарею емкостью 3279 миллиампер-часов.

Повербанк. Какой повербанк для смартфона купить? Лучшие устройства от Xiaomi и других

16 линейку iPhone обещают показать в сентябре 2024 года.

0
Читайте также
Хет-трик Кузьменко принес «Калгари» победу над «Анахаймом»
Загитова опубликовала в соцсетях фото в свадебном платье
Взрыв машины экс-подполковника СБУ определили как покушение на убийство
Седьмому матчу - быть! «Авто» взял матч жизни и затащил «Магнитку» в решающую битву за финал Кубка Гагарина
Миссия Японии при ООН раскритиковала Россию и вспомнила Хиросиму и Нагасаки
На Украине объяснили невозможность сбить поразившую Трипольскую ТЭС ракету
Популярное видео
Итоги выступления «Трактора», где продолжит карьеру Билялов
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Металлургу» осталась одна победа до выхода в финал Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Со следующего сезона в чемпионате КХЛ снова будет пять легионеров
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вышла первая бета-версия Android 15 — что в ней нового

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости