Microsoft построит в пустыне суперкомпьютер на атомной энергии
Microsoft прорабатывает постройку крупнейшего в мире суперкомпьютера, который будет работать в интересах OpenAI — компании, занимающейся разработкой искусственного интеллекта, в том числе и широко известного ChatGPT.
Проект под названием «Звездные врата» будет стоить 100 миллиардов долларов, завершить его планируется до конца 2030 года где-то в пустыне.
Вычислительные мощности будут таковы, что скорее всего питать «Звездные врата» придется от отдельного ядерного реактора.
Реализация проекта зависит и от OpenAI — компания должна предоставить новую версию ChatGPT в установленный срок.
Источник: theinformation.com
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