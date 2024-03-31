Техно
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 16:10

Microsoft построит в пустыне суперкомпьютер на атомной энергии

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото pikabu

Microsoft прорабатывает постройку крупнейшего в мире суперкомпьютера, который будет работать в интересах OpenAI — компании, занимающейся разработкой искусственного интеллекта, в том числе и широко известного ChatGPT.

Она. С ChatGPT теперь можно поговорить при помощи микрофона — сделать это можно бесплатно

Проект под названием «Звездные врата» будет стоить 100 миллиардов долларов, завершить его планируется до конца 2030 года где-то в пустыне.

Вычислительные мощности будут таковы, что скорее всего питать «Звездные врата» придется от отдельного ядерного реактора.

Реализация проекта зависит и от OpenAI — компания должна предоставить новую версию ChatGPT в установленный срок.

Источник: theinformation.com
2
0
Читайте также
Первые Олимпийские киберспортивные игры могут пройти в 2025 году
Актриса Урсуляк вышла замуж за худрука театра Маяковского Перегудова
В Германии приостановили выпуск крылатых дальнобойных ракет Taurus
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
КХЛ продлевает сезон до 31 мая и другие реформы
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
Вратарь Федотов покинул ЦСКА и уезжает в «Филадельфию»
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Илья Воробьев возглавил ЦСКА
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» сократил отставание в серии с «Локомотивом»
«Сан-Хосе» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
СКА закончил выступление в Кубке Гагарина во втором раунде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Xiaomi выпустила первый в своей истории автомобиль — его уже продают в Китае
Новости
RSS RSS
Все новости