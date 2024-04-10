В России могут запретить самое известное приложение для изучения языков

Роскомнадзор попросил сервис Duolingo проверить свой контент на наличие запрещенных и экстремистских ЛГБТ*-материалов.

Duolingo. Фото Луис фон Ан и Северин Хакер

Если в Duolingo откажутся удалять запрещенные материалы, то организацию ждет штраф в размере до четырех миллионов рублей. Также сервису грозит возможная блокировка доступа в стране, отметили в Роскомнадзоре.

По данным Telegram-канала Baza, жалобу на приложение Duolingo направила Сибирская правозащитная группа «Радетель». Ее представители сообщили, что к ним обратились «возмущенные родители», чьи дети встретили в Duolingo пропаганду нетрадиционных отношений.

*движение ЛГБТ признано в России экстремистским.