У «Калашникова» появится электро-мотоцикл — он разгоняется до 90 км/ч

Концерн «Калашников» опубликовал видеоролик, посвященный новейшему электро-мотоциклу Иж-49.

Максимальная мощность мотора электрического Иж-49 составляет 27 л.с. Максимальная скорость — 90 км/ч, запас хода — около 100 км.

Впервые электрический ИЖ-49 показали еще четыре года назад. Тогда было объявлено, что тираж модели составит 49 экземпляров, но сейчас о нем ничего официально не сказано. Неизвестна и цена электро-байка.