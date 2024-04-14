Техно
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 16:20

У «Калашникова» появится электро-мотоцикл — он разгоняется до 90 км/ч

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
ИЖ-49.
Фото Концерн Калашников

Концерн «Калашников» опубликовал видеоролик, посвященный новейшему электро-мотоциклу Иж-49.

Максимальная мощность мотора электрического Иж-49 составляет 27 л.с. Максимальная скорость — 90 км/ч, запас хода — около 100 км.

Впервые электрический ИЖ-49 показали еще четыре года назад. Тогда было объявлено, что тираж модели составит 49 экземпляров, но сейчас о нем ничего официально не сказано. Неизвестна и цена электро-байка.

0
Читайте также
12 апреля в Москве прошло шоу Этери Тутберидзе
L`Equipe: Неймар приходил пьяным на тренировки «ПСЖ»
Россиянин с захваченного Ираном судна вышел на связь с семьей
Грязные удары в голову, остановка боя и драка с болельщиком. Что случилось во время схватки россиянина Царукяна и Оливейры
В Одесской области произошел пожар на энергетическом объекте
В Иране сочли завершенным ответ Израилю
Популярное видео
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Итоги выступления «Трактора», где продолжит карьеру Билялов
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Металлургу» осталась одна победа до выхода в финал Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Со следующего сезона в чемпионате КХЛ снова будет пять легионеров
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Самый большой портативный SSD диск на 368 терабайт весит 13 килограмм

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости