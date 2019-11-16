Зобнин включен в команду недели PES 2020

Компания Konami представила новую команду недели PES 2020, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Полузащитник «Спартака»? Роман Зобнин получил специальную карточку с общим рейтингом 87 OVR (его обычная карточка — 81 OVR). 25-летний россиянин был включен в команду недели за матч против «Крыльев Советов» в 16-м туре чемпионата России (2:0).

Which 3?? are you hoping to bag for you #myClub squads this week? #eFootballPES2020 pic.twitter.com/aNlAz5fixR — eFootball PES (@officialpes) November 15, 2019

Наборы с этими карточками доступные в течение недели, начиная с четверга.