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Зобнин включен в команду недели PES 2020

01:34

Компания Konami представила новую команду недели PES 2020, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Полузащитник «Спартака»? Роман Зобнин получил специальную карточку с общим рейтингом 87 OVR (его обычная карточка — 81 OVR). 25-летний россиянин был включен в команду недели за матч против «Крыльев Советов» в 16-м туре чемпионата России (2:0).

Наборы с этими карточками доступные в течение недели, начиная с четверга.

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