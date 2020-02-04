В Копенгагене пройдет турнир по FIFA с призовым фондом в 100 тысяч долларов

Копенгаген примет международный чемпионат по FIFA 20 под названием FIFA eNations Cup 2020 с общим призовым фондом в 100 тысяч долларов.

Турнир пройдет с 22 по 24 мая. Общее число участников — 12 пар по два человека. Их распределят по четырем группам. По две лучшие команды из каждой пройдут в заключительный этап FIFA eNations Cup 2020.

Чемпионат будет проходить на консолях PlayStation 4 и Xbox One. Точный список участников пока неизвестен.