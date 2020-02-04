В Копенгагене пройдет турнир по FIFA с призовым фондом в 100 тысяч долларов
09:00
Копенгаген примет международный чемпионат по FIFA 20 под названием FIFA eNations Cup 2020 с общим призовым фондом в 100 тысяч долларов.
Турнир пройдет с 22 по 24 мая. Общее число участников — 12 пар по два человека. Их распределят по четырем группам. По две лучшие команды из каждой пройдут в заключительный этап FIFA eNations Cup 2020.
Чемпионат будет проходить на консолях PlayStation 4 и Xbox One. Точный список участников пока неизвестен.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/fifa/news/v-kopengagene-proidet-turnir-po-fifa-s-prizovym-fondom-v-usd100-tys
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