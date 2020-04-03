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Леонид Слуцкий — о FIFA и киберспорте

13:08
Леонид Слуцкий. Фото ФК «Витесс».
Леонид Слуцкий. Фото ФК «Витесс».
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эфире «СЭ» поделился мнением о спортивных симуляторах.

— На мой взгляд, киберспорт не имеет ничего общего с настоящим футболом, — заявил Слуцкий. — Количество ситуаций насколько сложно спрогнозировать, что ни один проектировщик и программист не сможет этого сделать. Я спокойно отношусь к киберспорту, но FIFA вряд ли может помочь мне в профессиональном развитии. Никогда не смотрел, как люди играют в FIFA — мне не интересно. Я, скорее, пересмотрю матчи лучших команд мира или «Рубина», либо что-то из ретро.

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