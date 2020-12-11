«Лацио» стал партнером PES 2021. Игрокам подарили Гаскойна и Саласа

Футбольный клуб «Лацио» подписал партнерское соглашение с компанией Konami, являющейся разработчиком нового футбольного симулятора eFootball PES 2021. Как сообщает пресс-служба японской компании, ведущие игроки римской команды получат невероятный уровень детализации. Также в игре будет детально проработан домашний стадион.

? ? con grande entusiasmo che la #SSLazio annuncia la partnership con Konami, uno dei colossi mondiali dei giochi eFootball @officialpes pic.twitter.com/l2IwmBb2ZT — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 10, 2020

По случаю заключения партнерского соглашения, игрокам в режиме MyClub были подарены легендарные карточки Пола Гаскойна и Марсело Саласа, которые выступали за «Лацио».