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Джеррард появится в PES 2021 в качестве иконы футбола

07:38
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард в PES 2021. Фото Twitter
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард в PES 2021. Фото Twitter
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Бывший полузащитник сборной Англии Стивен Джеррард, который ныне является главным тренером «Рейнджерс», появится в футбольном симуляторе eFootball PES 2021.

Виртуальная копия англичанина будет доступна в качестве тренера в режиме Мастер-Лига, а также в качестве иконы футбола в режиме myClub. Карточка экс-капитана «Ливерпуля» будет отсылать игроков к финалу Лиги чемпионов 2005 года.

«Мало того, что он придет в качестве нового менеджера в Мастер-Лиге, английская и европейская легенда получит свою собственную карточку ICONIC MOMENT... Скоро в myClub», — говорится в сообщении в Twitter.

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