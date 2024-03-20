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20 марта, 08:11

Смит заявил, что попытки отстранить российских киберспортсменов ни к чему не приведут

Алина Савинова
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Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит прокомментировал слова министра культуры Дании Якоба Энгеля-Шмидта, который призвал отстранить российских киберспортсменов от международных соревнований.

«Европейские страны постоянно пытаются ограничить участие российских киберспортсменов в международных соревнованиях, это уже не первое высказывание западных политиков. На мой взгляд, попытка запрета российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях не приведет ни к какому результату. На примере Игр будущего, Всемирного фестиваля молодежи и международных соревнований среди стран БРИКС мы видим, что спортсмены из большинства стран хотят быть вне политики и принимают активное участие в наших соревнованиях», — приводит ТАСС слова Смита.

Ранее стало известно, что Энгель-Шмидт призвал запретить россиянам участие в турнире серии «мэйджор» по Counter-Strike 2 в Копенгагене, который завершится 31 марта. В нем принимают участие 24 команды.

Источник: ТАСС
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