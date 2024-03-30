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Сегодня, 17:50

Киберспортсмен проехал 900 километров на велосипеде ради состязания

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото HLTV

Ярослав pashaBiceps Яжомбковский, профессиональный игрок в Counter-Strike из Польши, исполнил амбициозную цель, наконец-то добравшись на PGL CS2 Major на велосипеде. Для этого ему пришлось одолеть 900 километров — именно столько занимает маршрут от Варшавы до Копенгагена, где и проходит турнир.

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Ушло на дорогу целых семь дней, а по ходу дела Ярославу приходилось использовать необычные виды перемещения вроде водного велосипеда. Стоит заметить, что на PGL CS2 Major он отправился в качестве зрителя — киберспортивная карьера pashaBiceps закончилась еще в 2019-м.

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