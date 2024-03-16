Техно
Киберспорт
Главная
Техно
Киберспорт

16 марта, 16:10

Российскую команду 9Pandas отстранили от мейджора по CS2 в Дании из-за проблем с визами

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российскую киберспортивную команду 9Pandas сняли с мейджора по CS2 в Копенгагене (Дания) из-за того, что не все игроки успели вовремя получить визы, сообщил участник коллектива Денис seized Костин в своем Telegram-канале.

Отмечается, что организаторы установили дедлайн на 14 марта. К этой дате все участники должны были прибыть в Копенгаген. Однако из-за проблем с визами российская команда не успела выставить всех игроков, разрешение на въезд было получено только в последний день. При этом члены 9Pandas подавали документы заранее.

Турнир в Дании пройдет с 17 по 31 марта. Его призовой фонд составляет 1,25 миллиона долларов. 9Pandas в турнире заменила шведская команда GamerLegion.

2
0
Читайте также
Сербия сыграет на Евро в группе с Англией, Данией и Словенией
МОК озвучил новый пакет санкций против России
Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских Ping An Bank и Bank of Ningbo
Увольнение работает? «Авангард» выстрадал овертайм, а Буше спас «Авангард» от сухих 0:3 в серии
Удар РСЗО «Смерч» уничтожил артрасчет ВСУ на границе с Белгородской областью
Уголовные дела возбуждены по факту обнаружения в Новой Москве тел новорожденных
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Михаил Кравец отправлен в отставку, СКА снова проиграл «Автомобилисту»
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Невероятный разгром «Авангарда» и победа «Трактора»
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» уступило «Трактору», «Авангард» — «Локомотиву»
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
Лимит в три иностранцы плюс «особый статус»
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

StRoGo, anastaze и PCH3LK1N примут участие в новом сезоне FONBET MEDIA ELEAGUE

Журова — об отстранении российской команды по CS2 из-за проблем с визами: «Ситуация будет все хуже и хуже»
Новости
RSS RSS
Все новости