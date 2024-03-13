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13 марта, 14:25

StRoGo, anastaze и PCH3LK1N примут участие в новом сезоне FONBET MEDIA ELEAGUE

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FONBET MEDIA ELEAGUE.
Фото ФОНБЕТ

Турнир пройдет в два этапа с 1 по 7 апреля в Москве. Участники поборются за призовой фонд в 2 миллиона рублей.

Групповой этап FONBET MEDIA ELEAGUE пройдет в онлайн-формате 1-2 апреля. По его итогу будет составлена сетка плей-офф. Матчи плей-офф и гранд-финал турнира пройдут в LAN-формате по системе Double Elimination в Москве c 6 по 7 апреля.

В проект приглашены: StRoGo, anastaze, qrush, m4gaaaa, PCH3LK1N, helin139, uglyfacekid, ahrinyan, des0ut, stanislaw и другие

Все матчи турнира будут показаны в прямом эфире на Twitch-канале FONBET MEDIA ELEAGUE.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

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Прогнозы на спорт
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