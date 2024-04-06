r3salt прокомментировал свой переход из FORZE в Aurora

Новичок Aurora Gaming Евгений r3salt Фролов поделился эмоциями от своего перехода в российскую команду.

Ранее киберспортсмен защищал цвета FORZE Esports.

«Я бы хотел рассказать все детали, но не думаю, что это будет разумно, так как все-таки присутствует много информации, о которой стоит лучше умолчать. Но вкратце можно сказать о том, что переговоры были в спешке. Конечно, я до конца отдавался прошлому составу и старался всячески довести его до побед, но чего-то не хватало. Так и получилось, что я «вдохнул нового воздуха», оказавшись в Aurora. Надеюсь, я не совершил ошибку, оказавшись здесь, но пока что все очень радует. Будем достигать вместе новых высот«, — цитирует Фролова Cybersport.Metaratings.ru.

Ранее Aurora квалифицировалась на турнир ESL Challenger Jonkoping 2024, победив в решающем матче Ninjas in Pyjamas со счетом 2-0 (13:9, 13:11). Соревнования пройдут с 14 по 16 июня в Швеции в офлайн-режиме.