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21 марта, 09:43

Dosia о мейджоре по CS2: «Нет явного фаворита»

Сергей Разин
корреспондент
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Профессиональный игрок в Counter-Strike 2 Михаил Столяров (Dosia) поделился ожиданиями от PGL Major Copenhagen 2024 по CS2.

«Там нет явного фаворита. Каждая команда подготовилась к турниру, и некоторые коллективы, от которых ничего не ждешь, играют на пределе своих возможностей. Как раз из-за этого идущий мейджор очень интересен. Я ни за кого не болею на турнире, мне интересны все команды. Но, конечно, поддерживаю ребят из наших регионов, это бесспорно», — приводит слова Столярова Cybersport.Metaratings.ru.

PGL Major Copenhagen 2024 проходит на LAN в столице Дании с 17 по 31 марта. Призовой фонд составляет 1,25 миллиона долларов.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/dosia-o-meidzore-po-cs2-net-yavnogo-favorita/
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