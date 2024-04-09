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Сегодня, 18:10

Российская команда Virtus.pro вышла в плей-офф турнира IEM Chengdu 2024

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Российская команда Virtus.pro гарантировала себе место в плей-офф турнира Intel Extreme Masters Chengdu 2024 по CS 2, проходящий в Китае.

«Медведи» вышли в финал верхней сетки группы B, обыграв Wildcard (13:1) и FlyQuest (16:14, 11:13, 13:7).

В среду, 10 апреля, VP проведет матч против Astralis. Победитель встречи попадет в полуфинал турнира, а проигравший станет четвертьфиналистом.

Intel Extreme Masters Chengdu 2024 проходит в Китае с 8 по 14 апреля. Призовой фонд соревнований составляет 250 тысяч долларов.

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