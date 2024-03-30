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Сегодня, 13:00

На турнире по Counter-Strike 2 в Копенгагене произошла драка — ее результатом стал сломанный кубок

Богдан Виноградов
Корреспондент
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PGL CS2 MAJOR, крупнейшее соревнование по Counter-Strike 2, отличилось совершенно неожиданным скандалом. Во время матча между командами G2 и MAUZ на игровую площадку ворвались неизвестные люди. Разумеется, охрана начала их задерживать — и в ходе борьбы был сломан кубок!

Позднее стало известно, что речь шла то ли об акции протеста, то ли о конкуренции сайтов — дескать, G2 был объявлен бойкот, который и вылился в инцидент на площадке, из-за рекламы организацией онлайн-казино.

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Но позднее появилась информация о том, что за акцией стоял сайт CSGOEmpire, предлагающий... те же самые азартные игры со скинами из Counter-Strike 2. Так или иначе, провести матч это не помешало — G2 победили со счетом 2:0.

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