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21 марта, 10:49

В Федерации компьютерного спорта России назвали саботажем отстранение 9Pandas от турнира в Дании

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Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит в разговоре с «СЭ» прокомментировал отстранение российской команды 9Pandas от киберспортивного турнира в Дании.

«Я не погружен в детали, но ситуация похожа на саботаж. К сожалению, все соревнования, которые сейчас проходят в Европе и в целом на Западе, имеют тенденцию не допускать российских спортсменов. Иногда используются законные методы, иногда это неприятная подковерная возня. Прошу обратить внимание, что это только на Западе. Когда мы говорим про восточный регион, про Южную Америку, Африку — никаких проблем нет. Ребята приезжают в большом количестве, и наши спортсмены ездят, и Игры будущего проводятся, и Всемирный молодежный форум. Все это демонстрирует желание обычных ребят спортсменов соревноваться с россиянами», — сказал Смит в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Российскую киберспортивную команду 9Pandas сняли с мейджора по CS2 в Копенгагене (Дания) из-за того, что не все игроки успели вовремя получить визы.

Турнир в Дании пройдет с 17 по 31 марта. Его призовой фонд составляет 1,25 миллиона долларов. 9Pandas в турнире заменила шведская команда GamerLegion.

Киберспорт
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