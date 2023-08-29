Украинские киберспортсмены снялись с ЧМ из-за допуска россиян

Сборная Украины по Dota 2 снялась с чемпионата мира Международной федерации компьютерного спорта (IESF), где команда должна была встретиться с национальной командой Индонезии в рамках плей-офф нижней сетки ЧМ, из-за решения организации допустить российских спортсменов до выступления в соревнованиях под флагом страны.

«После новостей и того, что это окончательное решение о допуске России, — уже нет желания участвовать в соревнованиях», — цитирует участника сборной Украины Бондарева РИА «Новости».

Чемпионат мира по Dota 2 по версии IESF проходит в румынском городе Яссы. Ранее российским киберспортсменам разрешили выступать с флагом и гимном. За отмену выступили 32 делегата, 13 проголосовали против, 25 — воздержались.