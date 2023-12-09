Игрок Gaimin Gladiators Шкредов рассказал о критериях попадания на про-сцену

Керри команды Gaimin Gladiators по Dota 2 Антон dyrachyo Шкредов назвал критерии попадания на профессиональную сцену.

«Да сложно выделить какие-то критерии, иногда ты просто играешь апаешь MMR, и, если ты никому неизвестный игрок, тебя могут позвать попробовать поиграть вместе. Ну, а если что-то и выделять, то это желание работать над собой, умение слушать... возможно», — цитирует игрока Cybersport.Metaratings.ru.