Игрок сборной России по Dota 2 умер в возрасте 26 лет

На 27-м году жизни скончался киберспортсмен Сергей [T]SA Тимченко.

Об этом сообщил его бывший партнер по команде Ярослав Limitless Паршин. Причины смерти не разглашаются.

«Сегодня Серега [T]SA оставил нас. Не могу поверить, что никогда не увижу его больше. Дорогой друг, пусть твоя душа будет в покое. Ты будешь жить в воспоминаниях и в наших сердцах всегда. Я никогда не забуду тебя. Покойся с миром», — написал Паршин в соцсетях.

Тимченко в ходе карьеры выступал за Winstrike Team, B8 Esports и Team Empire. В декабре 2022 года он получил перманентную блокировку от Valve за передачу аккаунтов третьим лицам.

В 2022 году [T]SA играл за сборную России на чемпионате мира, на котором команда заняла 10-13-е места.