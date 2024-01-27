Dyrachyo рассказал о подготовке к BB Dacha 2024

Керри Gaimin Gladiators по Dota 2 Антон dyrachyo Шкредов рассказал, как его команда готовится к предстоящему турниру BetBoom Dacha 2024.

«Играем против других команд, разбираем сыгранные игры, также анализируем противников. Подготовка проходит как обычно. Вся команда имеет боевой настрой, мы хотим побеждать. Мы вынесли много опыта из прошлого сезона, надеюсь в этом году мы станем лучше», — сказал Шкредов Cybersport.Metaratings.ru

BetBoom Dacha Dubai 2024 состоится с 4 по 16 февраля в Дубае (ОАЭ). Участие примут 12 команд, которые разыграют призовой фонд размером в 1 миллион долларов.