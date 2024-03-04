Santa раскритиковал игру Yatoro в последних матчах за Team Spirit

Аналитик и комментатор Александр Santa Колтан оценил результаты Team Spirit на групповой стадии турнира DreamLeague Season 22.

В воскресенье, 3 марта, российская команда уступила Falcons со счетом 0-2 (17:27, 35:37).

«У Spirit проблемы, много проблем. Yatoro играет плохо, прям ужасно. Он в макро ошибается раз за разом. Spirit дерется, когда нужно драться, он начинает спорить. Драфты неуверенные. Я давно за этой командой слежу, что у них сейчас — это нормально. Относиться нужно к подобному попроще. Это не первый и не последний взлет Spirit», — приводит слова Колтана Cybersport.Metaratings.ru.

DreamLeague Season 22 проходит с 25 февраля по 10 марта в онлайн-формате. Призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов.

На данный момент Team Spirit занимает седьмое место в турнирной таблице группы B, одержав одну победу и потерпев два поражения.

Следующим соперником команды из России станет Gaimin Gladiators. Встреча состоится 4 марта. Начало — в 13.00 мск.