Видеоигры
DOTA
Главная
Видеоигры
DOTA 2

4 марта, 11:21

Santa раскритиковал игру Yatoro в последних матчах за Team Spirit

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Аналитик и комментатор Александр Santa Колтан оценил результаты Team Spirit на групповой стадии турнира DreamLeague Season 22.

В воскресенье, 3 марта, российская команда уступила Falcons со счетом 0-2 (17:27, 35:37).

«У Spirit проблемы, много проблем. Yatoro играет плохо, прям ужасно. Он в макро ошибается раз за разом. Spirit дерется, когда нужно драться, он начинает спорить. Драфты неуверенные. Я давно за этой командой слежу, что у них сейчас — это нормально. Относиться нужно к подобному попроще. Это не первый и не последний взлет Spirit», приводит слова Колтана Cybersport.Metaratings.ru.

DreamLeague Season 22 проходит с 25 февраля по 10 марта в онлайн-формате. Призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов.

На данный момент Team Spirit занимает седьмое место в турнирной таблице группы B, одержав одну победу и потерпев два поражения.

Следующим соперником команды из России станет Gaimin Gladiators. Встреча состоится 4 марта. Начало — в 13.00 мск.

Источник: Cybersport.Metaratings.ru
1
0
DOTA2: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Российский форвард «Вашингтона» Мирошниченко забил первый гол в НХЛ
«Вашингтон» разгромил «Питтсбург» в матче НХЛ
СМИ узнали о десятке прописанных в приюте для бездомных офицеров СБУ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Старовойт сообщил о повреждении крыши поликлиники в Курске из-за обломков БПЛА
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
Сразу несколько россиян стали участниками обменов в НХЛ
«Аризона» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Драки в матче «Трактора» и «Салавата Юлаева»
«Колорадо» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Торпедо» проиграло третий матч серии СКА
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» уступает 0-3 «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетик» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Жирона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Вашингтон» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Вашингтон» хочет расстаться с Кузнецовым, скандалы в плей-офф КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

V-Tune собирает новую команду с Kidaro

Dyrachyo оценил игру Gaimin Gladiators на турнире DreamLeague Season 22
Новости
RSS RSS
Все новости