Maelstrom: «Решение ESL может навредить профессиональной сцене Dota 2»

Профессиональный комментатор Dota 2 Владимир Maelstorm Кузьминов высказался о решении ESL снять баны с игроков в конце 2024 года.

«С одной стороны, я против пожизненных банов. С другой стороны, надо максимально аккуратно подходить к помилованиям. Среди них есть ужасные люди, которым лучше никогда больше не возвращаться на профессиональную сцену. Я бы предпочел, чтобы они оставались забаненными. Хорошо, что не мне решать, но решение ESL очень опасно и может навредить сцене», — сказал Кузьминов Cybersport.Metaratings.ru.