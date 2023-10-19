MOUZ хочет подписать состав по Dota 2 с российским игроком

Киберспортивная организация MOUZ планирует вернуться в дисциплину Dota 2, подписав новый состав, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По информации источника, новым составом MOUZ может стать коллектив во главе с россиянином Андреем Dukalis Куропаткиным, который последнее время выступал под тегом Team Tickles. Отмечается, что стороны обсуждают все условия.

Тег MOUZ не был представлен в игре Dota 2 с конца 2017 года. Тогда организация распустила свой состав, состоявший из пяти игроков: Madara, ThuG, SkyLark, Maybe Next Time и SsaSpartan.