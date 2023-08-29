В Госдуме назвали глупостью решение сборной Украины сняться с ЧМ по Dota 2 из-за допуска россиян с флагом и гимном

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение сборной Украины по Dota2 сняться с чемпионата мира Международной федерации компьютерного спорта (IESF) из-за решения организации допустить российских спортсменов до выступления в соревнованиях под флагом страны.

Украинская команда должна была встретиться со сборной Индонезии в рамках плей-офф нижней сетки ЧМ.

«Им сказали бойкотировать, они это и делают. Нам вернули флаг и гимн, и они таким образом пытаются сказать — выбирайте нас или русских. Но я так понимаю, что Федерация не собирается этого делать. У нас есть несколько стойких федераций: теннис, киберспорт, фехтование. Самое интересное, что если бы мы играли под нейтральным статусом, то они не снялись бы. Хотя, если мыслить логически, то разницы нет. Люди те же. Это такая вредность. Если они выйдут играть, то их начнут на родине оскорблять. Здравые люди, наверное, поддержали бы. Причем у Украины достаточно сильная команда в киберспорте. Сами себя лишают возможности победить. Это глупость», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Чемпионат мира по Dota 2 по версии IESF проходит в румынском городе Яссы. Ранее российским киберспортсменам разрешили выступать с флагом и гимном.