Mugiwara рассказал об обвинении в 322 и читерстве

Профессиональный игрок Карим mugiwara Шелгорн, игравший в миксе osakigawa, рассказал об обвинении в 322 и читерстве.

«Читы я ни разу не использовал Я сейчас все равно уже ушел из CS, поэтому мне особо нечего скрывать, поэтому трехи 322-матчи за всю свою кибер-карьеру я сыграл, наверное, максимум три и все. В читах меня в читах обвиняют уже порядком давно, но что-то не банило меня. Вот как продал аккаунт, так что-то прибанило. Человечек зашел с читом и его сразу забанило, как так-то. Ну знаешь, тут уже никому ничего не докажешь. Я и не собираюсь доказывать, как-то все равно. Не знаю, как по мне, это какой-то пранк, рофл, прикол, но мне все равно, подыграю, как говорится. Я уже не знаю, я вроде всем уже сказал, что я еще два месяца назад продал аккаунт. Вот. Ну там по никнейму будет видно, по игре, что это уже не я там играл и то, что там микрофон, вроде бы, если не ошибаюсь, человек не использовал вообще больше», — приводит слова Шелгорна Cybersport.Metaratings.ru.

Ранее osakigawa обвинялась в подставных матчах, а также использовании читов во время первой открытой квалификации на IEM Sydney 2023.