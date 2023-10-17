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Кузнецов рассказал об истории возникновения идеи клипа «ГАБЭН»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Стример и бывший киберспортсмен Ярослав NS Кузнецов рассказал об истории возникновения идеи «Габена», а также отреагировал на положительные отзывы в комьюнити на клип.

«Мы вместе с моими друзьями из Ultimate Digital постоянно находимся в поиске каких-то интересных идей для контента. Мы хотели как-то громко заявить о формате «Старперхаб со зрителями», ну и кому-то из парней пришла в голову такая идея. Изначально она появилась в ходе экспериментов с нейросетями, которые обучали петь разными голосами, в том числе и моим. Нейросеть зачитала Stan моим голосом, и тут понеслось. Кстати, зачитала она, надо сказать, весьма хреново. Супер глубокого смысла в этом всем нет, просто такая вот пародия с анонсом. Для меня это первый опыт в жизни, соответственно в идеале для меня было, чтобы трек, на который делается пародия, был не очень сложный. Изначально клип планировался более мемным, в нем есть несколько моментов, которые должны были заставить улыбнуться. Но в последствии он получился более серьезным, хотя некоторые приколы остались. Такого позитивного отклика я не ожидал», — приводит слова Кузнецова Cybersport.Metaratings.ru.

Стример и бывший киберспортсмен Ярослав NS Кузнецов выпустил новый клип и песню под названием «ГАБЭН». В нем он обращается к главе Valve Гейбу Ньюэллу. Весь трек является пародией на песню Stan от рэпера Eminem.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/ns-takogo-pozitivnogo-otklika-na-gaben-ya-ne-ozhidal-295965/
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