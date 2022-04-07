Российская команда по CS:GO Gambit будет выступать под своим названием на следующем мэйджоре

Игрок команды Gambit Esports по CS:GO Сергей Ax1Le Рыхторов рассказал, что коллектив будет выступать под своим названием на следующем мэйджоре.

«Мы никак особо не отреагировали на это, организация нас полностью поддержала, так как не участвовать в турнире было бы глупо, если есть такая возможность, то почему нет, нужно пользоваться хотя бы тем, что дают. Уже на мейджоре мы будем выступать под тегом Gambit, так что все хорошо», — приводит Cybersport.Metaratings слова Ax1Le.

На ESL Pro League Season 15 команде Gambit пришлось выступать под названием Players. Изначально коллектив отстранили от участия в соревнованиях, но позднее разрешили играть под другим названием.

Gambit дошли до 1/8 финала ESL Pro League Season 15, где уступили FaZe Clan (1:2).