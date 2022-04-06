Natus Vincere на первой строчке рейтинга лучших команд по CS:GO

В рейтинге лучших команд по CS:GO в мире по версии ESL Natus Vincere занимают лидирующую позицию. После них идут FaZe Clan и G2 Esports.

Места в десятке сильнейших также сохранили ростеры Gambit Esports и Virtus.pro, которые ранее вернулись в топ после исключения в марте 2022 года.

Ранее в мировом рейтинге команд CS:GO по версии HLTV.ORG на 2022 год также отметилась команда NaVi, состав находится во главе списка с 898 очками. FaZe Clan — вторые с 698 очками. Замыкает тройку лидеров состав Gambit Esports с 656 очками.