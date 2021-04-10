Gambit Esports сыграет с NiP в полуфинале ESL Pro League Season 13

Шведская Ninjas in Pyjamas обыграла Complexity Gaming в четвертьфинале ESL Pro League Season 13 — 2:1. В полуфинале NiP сыграет против российской Gambit Esports, которая ранее выиграла у Astralis. Матч состоится 10 апреля, начало в 16.30 по московскому времени.

ESL Pro League Season 13 завершится 11 апреля. Призовой фонд — 750 тысяч долларов.