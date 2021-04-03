Virtus.Pro не смогла выйти в четвертьфинал нижней сетки ONE Esports Singapore Major 2021

Российская Virtus.Pro проиграла Thunder Predator во втором раунде нижней сетки плей-офф ONE Esports Singapore Major 2021 (0:2). VP покинула турнир, заняв 7-8 место. Команда заработала 12,5 тысячи долларов и 200 очков DPC.

ONE Esports Singapore Major 2021 продлится по 4 апреля. Призовой фонд — 500 тысяч долларов и 2,7 тысячи очков DPC.