Virtus.Pro обошла Natus Vincere в рейтинге HLTV.org
03:55
HLTV.org обновила рейтинг команд по Counter-Strike: Global Offensive. Лидером остается российская Gambit. На второе место вышла датская Heroic, опередив соотечественников из Astralis.
СНГ-команда Virtus.Pro поднялась на четвертую строчку, обойдя российскую Natus Vincere.
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