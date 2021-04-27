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Virtus.Pro обошла Natus Vincere в рейтинге HLTV.org

03:55
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HLTV.org обновила рейтинг команд по Counter-Strike: Global Offensive. Лидером остается российская Gambit. На второе место вышла датская Heroic, опередив соотечественников из Astralis.

СНГ-команда Virtus.Pro поднялась на четвертую строчку, обойдя российскую Natus Vincere.

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