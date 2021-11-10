Дзюба поздравил Natus Vincere с победой на мэйджоре в Стокгольме

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил российскую команду Natus Vincere с победой на турнире PGL Major Stockholm 2021. Также он отдельно порадовался за Александра «s1mple» Костылева.

«Все, чемпионы! Просто красавцы! Прикинь, чемпионы мира, мейджор забрали. Лучшие! Все на них ставили, но давление было нереальное. Только я все равно считаю, что до трех побед должны играть. Из пяти карт.

Они крутые, реально, все. Вся пятерка. Видишь, s1mple для величия не хватало только этого. Но они сильная команда. B1t, electronic, Perfecto и Boombl4 — все помогли ему. Ну и он красавец", — написал Дзюба в Instagram.

В гранд-финале Natus Vincere победили G2 Esports. Команда победила со счетом 2:0. За победу NAVI заработали миллион долларов. Турнир проходил в Швеции с 26 октября по 8 ноября.