Капитан NAVI сделал предложение своей девушке после победы на PGL Major. Они расстались за месяц до этого
16:36
8 ноября команда Natus Vincere победила на турнире по CS:GO PGL Major Stockholm. Выигрыш NAVI составил 1 миллион долларов.
После этой победы капитан Кирилл Boombl4 Михайлов со сцены сделал предложение своей девушке Лике. Она ответила согласием в сторис Instagram.
Скриншот сторис Лики. Фото Instagram
Однако за месяц до этого Лика опубликовала в социальной сети пост, в котором сообщала о расставании с киберспортсменом.
«Мы с Кириллом расстались. Но сохранили дружбу и общение», — написала Лика 4 октября.
Пост в Instagram.
О воссоединении не сообщали ни Кирилл, ни Лика. Посты о расставании девушка также не удаляла.
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