Капитан NAVI сделал предложение своей девушке после победы на PGL Major. Они расстались за месяц до этого

8 ноября команда Natus Vincere победила на турнире по CS:GO PGL Major Stockholm. Выигрыш NAVI составил 1 миллион долларов.

После этой победы капитан Кирилл Boombl4 Михайлов со сцены сделал предложение своей девушке Лике. Она ответила согласием в сторис Instagram.

Скриншот сторис Лики. Фото Instagram

Однако за месяц до этого Лика опубликовала в социальной сети пост, в котором сообщала о расставании с киберспортсменом.

«Мы с Кириллом расстались. Но сохранили дружбу и общение», — написала Лика 4 октября.

Пост в Instagram.

О воссоединении не сообщали ни Кирилл, ни Лика. Посты о расставании девушка также не удаляла.