Невеста капитана NAVI опровергла информацию о причастности к порноиндустрии

Невеста капитана NAVI Кирилла Boombl4 Михайлова, Анжелика (Лика), прокомментировала информацию о причастности к оказанию эскорт-услуг.

«Сегодня я проснулась и офигела. Я даже не сразу поняла, что происходит, вы совсем уже? Официально заявляю, что ко всему этому бреду я отношения не имею. Все обвинения — это наглая клевета. Я даже знаю‚ кто мог такое придумать. Последние 7 лет я осваивала одну из самых сложных и ответственных профессий в мире — врача, чтобы спасать жизни людей. И я готова все доказать в суде!», — написала девушка в в своем Instagram-аккаунте.

Ранее информацию о ее причастности к порноиндустрии выяснили пользователи имиджборда «Двач».

8 ноября команда Natus Vincere победила на турнире по CS:GO PGL Major Stockholm. Выигрыш команды составил 1 миллион долларов.

После этого Кирилл со сцены сделал предложение Лике. Она ответила согласием в сторис Instagram.