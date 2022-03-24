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Сегодня, 21:29

BIG победили Party Astronauts на ESL Pro League S15

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BIG победили Party Astronauts на ESL Pro League S15.

Второй матч группы С в рамках турнира ESL Pro League season 15 закончился победой немцев из Berlin International Gaming со счетом 2:0.

Первая карта Overpass (выбор Party Astronauts) отметилась хайлайтом от Йохана «tabsen» Водарца с USP tactical на 8-м раунде. BIG уверено победили соперника на этой карте со счетом 16-9.

Вторая карта Dust 2 (выбор BIG) была сыграна со счетом 16-10 в пользу BIG.

ESL Pro League S15 проходит с 9 марта по 10 апреля в Дюссельдорфе (Германия). Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 823 тысяч долларов и слот на BLAST Premier: World Final 2022.

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