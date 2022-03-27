Тренер по CS:GO Zoner: «С российскими командами ничего хорошего не будет»

Профессиональный тренер по CS:GO Александр zoner Богатырев поделился мнением о перспективах российских команд.

«Ничего хорошего с российскими командами не будет, найти сейчас организацию в Европе, допустим, топ 30-80 по версии HLTV.org будет нереально, а организации из России вряд ли будут вкладывать деньги в заранее мертвый проект. Надеюсь, что я окажусь не прав», — приводит Cybersport.Metaratings слова Богатырева.

В связи с мировой ситуацией организаторы многих турниров требуют от российских игроков выступать под нейтральным флагом. Команды Virtus.pro и Gambit выступают на ESL Pro League Season 15 под названиями OutSiders и Players.