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Movistar Riders обыграли Players в матче ESL Pro League Season 15

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Movistar Riders обыграли Players в матче ESL Pro League Season 15.

На ESL Pro League Season 15 матчи группового этапа начались с пары Movistar Riders и Players, где испанский коллектив сенсационно победил фаворита группы С Players со счетом 2:1.

Первая карта Inferno (выбор Movistar Riders) закончилась победой Movistar Riders с минимальным отрывом 16-14.

Вторая карта Mirage (выбор Players) завершилась победой россиян со счетом 16-7.

На третьей карте Ancient, набрав в атаке 6 очков, Players провалили защиту, которая на этой карте традиционно считается более сильной стороной. Итог: 16-9 в пользу Movistar Riders.

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