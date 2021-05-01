Керлинг начал «хождение в народ». В Муроме провели международный турнир к открытию местной школы

Репортаж «СЭ» о шотландских забавах в российской глубинке.

Керлинг. Worl Curling Tour — Murom Classic. Мужчины. Итоговое положение

1. Сборная Швейцарии-1

2. Сборная Москвы-1

3. Сборная России

4. Сборная России (юниоры)

Совсем недавно прошел мужской чемпионат мира по керлингу — самый успешный в российской истории. На днях стартует женский ЧМ — а наши девушки уже на протяжении последних 10 лет стабильно входят в число претендентов на медали турниров любого уровня. Керлинг в России развивают уже почти 30 лет, и страна добилась за это время неплохих результатов, только вот большинство россиян до сих пор не знают банальных правил этого вида спорта. А уж записать ребенка в школу по керлингу, если он живет не в большом мегаполисе, кажется вообще нереальной задачей. Или нет? «СЭ» разбирается в вопросе провинциального керлинга на примере турнира World Curling Tour Murom Classic в Муроме.

Кёрлинг в Муроме pic.twitter.com/1Lp4O8LeL9 — Рустам Имамов (@rustamKZN1) May 1, 2021

Швейцарцы победили россиян в бою на мечах

Добраться до Мурома легко практически из любой точки европейской части России. Город находится на перекрестке дорог, и доехать можно тремя способами — по железной дороге, на автомобиле и даже на теплоходе по Оке. Разве что ближайший аэропорт только в Нижнем Новгороде. В Муроме авиаперевозок не было никогда, а во Владимире пассажирские рейсы закрыли из-за нерентабельности. Все-таки большинство выбирает автомобиль или поезд — и удобнее, и даже быстрее.

Ехать из Москвы примерно четыре часа. За это время можно вдоволь насмотреться на широкие заливные луга, берега рек и озер, потрясающие деревянные наличники покинутых деревень... Чем дальше от столицы, тем меньше ухоженности и финансов, но нет и привычного московского пафоса. Есть душа. «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!» — хочется воскликнуть, глядя на эти просторы... Правда, Муром, один из древнейших городов страны, который впервые был упомянут в летописях еще в 862 году (то есть к тому моменту он уже существовал, развивался и был известен), встречает путешественников типичными кварталами советских пятиэтажек. Небольшие микрорайоны, парки родом из 90-х с типичными картонными аттракционами и ларьками со сладкой ватой. Примерно такая картина и в районе рядом с ледовой ареной «Кристалл», где на этой неделе проходили соревнования по керлингу.

До финального дня особого ажиотажа не было. Несколько десятков человек на трибунах, тишина в зале. Впрочем, привычный стиль поддержки, как на хоккее или футболе, в керлинге все равно неприемлем. «В нашем виде спорта главное — взаимоуважение», — уверяла опытная Маргарита Фомина, которая приехала в Муром работать тренером. Ее тезис решили проверить на жизнеспособность организаторы турнира, в рамках досуговой программы отправив керлингистов обеих команд на бой в древнерусской стилистике. Швейцарцам понравилось представлять из себя Илью Муромца и его дружину, в бою они победили команду Сергея Глухова. А вот на льду помериться силами с первой российской сборной они не смогли — жребий развел их по разным сеткам. Правда, в итоге европейские гости стали чемпионами, а значит, формально они все же выступили лучше наших. «Нам, конечно, приятно быть выше полуфиналиста чемпионата мира, но мы не должны зазнаваться. Возможно, команда Глухова была уставшей, а мы — голодные до побед», — заявил сразу после победы скип чемпионов Марко Хасли.

Кёрлинг в Муроме, матч за бронзу pic.twitter.com/bA8Hv3W7HR — Рустам Имамов (@rustamKZN1) May 1, 2021

По ходу турнира любой мог прийти на мастер класс

Такая версия вполне имеет право на жизнь, ведь после нервного ЧМ в Канаде, который едва не отменили, ребята успели еще и на чемпионат России в Сочи съездить. А теперь еще выступают в Муроме. Турнир хоть и имеет официальный международный статус и в целом неплохой состав участников, но его главная цель — реклама керлинга. И с этой задачей он справляется точно на ура. Посудите сами: город, где еще неделю назад вряд ли каждый десятый знал хоть что-то о керлинге, к последнему дню начал жить этим видом спорта. Билеты на финал распродали, на трибунах — аншлаг. На улицах — только и разговоров о «большом кубке, почти чемпионате мира». А в фойе ледового дворца игроков атакует местная ребятня с просьбами о селфи и автографе. Возможно, это будущие учащиеся местной школы керлинга, которую планируют открыть уже в августе этого года.

Зрители на кёрлинге в Муроме pic.twitter.com/IoydP19OMI — Рустам Имамов (@rustamKZN1) May 1, 2021

Промо-компанию и набор детей вели прямо во время игр: пока профессионалы играли полуфиналы Кубка Мурома, любой горожанин мог попробовать на свободной дорожке самому загнать пару камней в дом. Причем за процессом следила та же Фомина. Всего в таких импровизированных мастер-классах за три дня успело принять участие около тысячи человек. Если хотя бы десятая доля из попробовавших придет в конце лета на просмотр в школу керлинга — идею «хождения в народ» федерации керлинга России уже можно будет назвать успешной.

И тут оказалось, что и правила понять не так трудно, и интерес к диковинному спорту среди жителей Мурома высокий. Тем более спортивная составляющая не подвела — большинство матчей были упорными и неожиданными. Особенно игра за бронзу между первой сборной России и юниорской сборной. Равный счет, камень юниоров прямо в центре дома, и только «хаммер» позволяет команде Глухова обойти юниоров и завоевать медаль.

Мастер-класс для жителей на промо дорожке pic.twitter.com/oVyP6U4DxZ — Рустам Имамов (@rustamKZN1) May 1, 2021

Для керлинга в Муроме готовят отдельный лед

В то же время турнир стал и неплохой рекламой городу. Много в нашей стране интересных исторических мест, но только часто мы их не замечаем. Тот же Муром, если приехать в его современную часть, где ледовая арена мало впечатляет. Но стоит пройтись пешком минут 10 — как попадаешь в практически нетронутую частичку XIX века. Купеческие традиции и церковная слава — Мурому есть чем гордиться и что показать. Но главное, что удивляет, — город живет и развивается. Здесь точно нет ощущения безнадеги, которое часто мучает при путешествиях по провинции. Может, поэтому и люди решают оставаться у себя на малой родине, а не искать счастья в Нижнем Новгороде или Москве, до которых совсем близко. В тот же Нижний некоторые муромчане ездят по несколько раз в неделю, чтобы сходить в кино, «Макдоналдс» или торговый центр. Но жить остаются в Муроме.

Особую атмосферу города прочувствовали и иностранные гости. Те же шведы нашли для себя в легендах о муромском люде что-то схожее со скандинавскими сказками, а швейцарцы посчитали Муром похожим на современный европейский город. «Здесь тихо, красиво, ухоженно. Много хороших заведений. Почти как у нас в Швейцарии», — сказал Хасли. Теперь еще и керлинг есть в городе, что еще нужно? В Швейцарии, кстати, команды по керлингу организуют в селах на 400 человек. И эта команда вполне может выиграть национальное первенство и поехать на ЧМ.

Секрет успеха швейцарцев — количество катков. Причем важно, чтобы каток был именно для керлинга. В Муроме ранее были открыты секции по фигурному катанию и хоккею. Но переживать за конкуренцию за лед с другими видами не стоит: для керлинга готовят отдельную площадку. Это важно еще и потому, что лед для фигурного катания с хоккеем и керлингом очень разный. В керлинге требования к его качеству намного строже, ведь от того, сколько на нем шероховатостей, зависит траектория и скорость камня при броске. В этот раз играли на хоккейной арене, поэтому сделать лед идеальным не получилось даже с помощью швейцарского специалиста, которого специально привезли в Муром на этот турнир. Но главное, что в будущем у команды из этого города будет возможность тренироваться в подходящих условиях.