Российские керлингистки выносят всех на ЧМ. У команды восемь побед подряд!

Наши девушки мечтают о первом в истории золоте.

Наш керлинг переживает золотые времена. Совсем недавно мужская сборная сенсационно добралась до полуфинала чемпионата мира, попутно завоевав историческую лицензию на Олимпийские игры. Теперь феерят девушки. На ЧМ в Калгари подходит к концу групповой турнир. По итогам восьми игр из 13 у россиянок ни единого поражения. Благодаря этому команда на единоличном первом месте.

Кого обыграли?

Из красивой серии побед особняком стоят две: над главной керлинговой державой Канадой (8:7) и Кореей (8:7). С хозяйками все понятно — обыграть эту сборную всегда так же почетно, как в футболе — бразильцев. Кореянки тоже мощны — у них серебро Олимпиады-2018 и бронза ЧМ-2019. Но главное в нашей над ними виктории — то, как это было сделано.

Перед последним эндом азиатки вели 7:5. Больше того, заключительный игровой отрезок проходил с их явным преимуществом. К развязке они подошли сразу с тремя камнями в доме. У России оставался один лишь финальный бросок. По всем законам логики и здравого смысла это абсолютно безнадежная ситуация. Вот просто без шансов. Но скип нашей сборной Алина Ковалева выполнила ювелирнейший бросок, который однозначно войдет в историю керлинга как один из самых красивых (посмотреть можно вот здесь). И одним махом выбила три вражеских камня настолько далеко, чтобы сразу три наших были ближе к центру. В итоге — три очка России. Итоговый счет — 8:7.

В такой исход долго не могли поверить ни наши, ни кореянки. Но если соперниц это надломило (сейчас они с пятью проигрышами на десятом месте), то россиянкам наоборот дало сумасшедший эмоциональный заряд.

Ковалевой, скипу сборной и исполнительнице того самого шикарного броска, 28 лет. Она начинала с микста и даже стала вице-чемпионкой мира-2011 в паре с Алексеем Целоусовым. Спустя четыре года попала в основную женскую сборную. Выиграла с ней Евро-2015, стала призером двух чемпионатов мира. Но вот в качестве первой скрипки (скипа), которой она стала в 2018 году, пока еще серьезных успехов не добивалась. Нынешний турнир может стать прорывным для нее.

В команде у Алины Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. Тренер — Сергей Беланов.

Регламент

Бодрое начало турнира — несомненный плюс. Но впереди самое интересное. В ближайшие два дня команде предстоят игры с Шотландией, Швецией, Швейцарией, США и Чехией. Первые четыре сборные — безусловные топы. Все они сейчас в лидирующей пятерке ЧМ. Так что от предстоящих игр зависит очень многое.

Задача-минимум для России — попадание в топ-6. Это даст олимпийскую путевку. Но очевидно, что после такого начала девушки мечтают о чем-то большем, чем шестое место. Идеальный расклад — финишировать по итогам группового раунда на первом или втором месте. Это гарантированное место в полуфинале. Места с третьего по шестое сыграют между собой мини-турнир, победители которого займут две оставшиеся полуфинальные квоты.

Наша женская сборная была в призах на всех ЧМ с 2014 по 2018 год (четыре бронзы и одно серебро). Но вот победителем пока еще не становилась никогда. Пора рушить и эту стену?

Календарь оставшихся матчей сборной России на групповом этапе ЧМ:

5 мая

18.00 Россия — Швеция

23.00 Россия — Чехия

6 мая

18.00 Россия — Швейцария

7 мая

01.00 Россия — Шотландия

18.00 Россия — США