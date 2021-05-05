Российские керлингистки выносят всех на ЧМ. У команды восемь побед подряд!
Наш керлинг переживает золотые времена. Совсем недавно мужская сборная сенсационно добралась до полуфинала чемпионата мира, попутно завоевав историческую лицензию на Олимпийские игры. Теперь феерят девушки. На ЧМ в Калгари подходит к концу групповой турнир. По итогам восьми игр из 13 у россиянок ни единого поражения. Благодаря этому команда на единоличном первом месте.
Кого обыграли?
Из красивой серии побед особняком стоят две: над главной керлинговой державой Канадой (8:7) и Кореей (8:7). С хозяйками все понятно — обыграть эту сборную всегда так же почетно, как в футболе — бразильцев. Кореянки тоже мощны — у них серебро Олимпиады-2018 и бронза ЧМ-2019. Но главное в нашей над ними виктории — то, как это было сделано.
Перед последним эндом азиатки вели 7:5. Больше того, заключительный игровой отрезок проходил с их явным преимуществом. К развязке они подошли сразу с тремя камнями в доме. У России оставался один лишь финальный бросок. По всем законам логики и здравого смысла это абсолютно безнадежная ситуация. Вот просто без шансов. Но скип нашей сборной Алина Ковалева выполнила ювелирнейший бросок, который однозначно войдет в историю керлинга как один из самых красивых (посмотреть можно вот здесь). И одним махом выбила три вражеских камня настолько далеко, чтобы сразу три наших были ближе к центру. В итоге — три очка России. Итоговый счет — 8:7.
В такой исход долго не могли поверить ни наши, ни кореянки. Но если соперниц это надломило (сейчас они с пятью проигрышами на десятом месте), то россиянкам наоборот дало сумасшедший эмоциональный заряд.
Ковалевой, скипу сборной и исполнительнице того самого шикарного броска, 28 лет. Она начинала с микста и даже стала вице-чемпионкой мира-2011 в паре с Алексеем Целоусовым. Спустя четыре года попала в основную женскую сборную. Выиграла с ней Евро-2015, стала призером двух чемпионатов мира. Но вот в качестве первой скрипки (скипа), которой она стала в 2018 году, пока еще серьезных успехов не добивалась. Нынешний турнир может стать прорывным для нее.
В команде у Алины Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. Тренер — Сергей Беланов.
Регламент
Бодрое начало турнира — несомненный плюс. Но впереди самое интересное. В ближайшие два дня команде предстоят игры с Шотландией, Швецией, Швейцарией, США и Чехией. Первые четыре сборные — безусловные топы. Все они сейчас в лидирующей пятерке ЧМ. Так что от предстоящих игр зависит очень многое.
Задача-минимум для России — попадание в топ-6. Это даст олимпийскую путевку. Но очевидно, что после такого начала девушки мечтают о чем-то большем, чем шестое место. Идеальный расклад — финишировать по итогам группового раунда на первом или втором месте. Это гарантированное место в полуфинале. Места с третьего по шестое сыграют между собой мини-турнир, победители которого займут две оставшиеся полуфинальные квоты.
Наша женская сборная была в призах на всех ЧМ с 2014 по 2018 год (четыре бронзы и одно серебро). Но вот победителем пока еще не становилась никогда. Пора рушить и эту стену?
Календарь оставшихся матчей сборной России на групповом этапе ЧМ:
5 мая
18.00 Россия — Швеция
23.00 Россия — Чехия
6 мая
18.00 Россия — Швейцария
7 мая
01.00 Россия — Шотландия
18.00 Россия — США
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