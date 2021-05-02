Женская сборная России одержала четвертую победу на чемпионате мира по керлингу
07:58
Женская сборная России на чемпионате мира по керлингу победили Канаду со счетом 8:7.
Для россиянок это четвертая победа в четырех играх турнира. Ранее национальная команда обыграла Германию (8:4), Южную Корею (8:7) и Италию (8:5).
В следующем матче ЧМ Россия сыграет против Эстонии 3 мая.
Чемпионат мира
Женщины
Групповой этап
Швеция — Эстония — 7:4
Китай — Дания — 5:14
США — Корея — 11:5
Шотландия — Германия — 7:6
Канада — Швейцария — 5:8
Россия — Италия — 8:5
Дания — Швеция — 3:9
Чехия — Эстония — 8:7
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