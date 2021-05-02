Женская сборная России одержала четвертую победу на чемпионате мира по керлингу

Женская сборная России на чемпионате мира по керлингу победили Канаду со счетом 8:7.

Для россиянок это четвертая победа в четырех играх турнира. Ранее национальная команда обыграла Германию (8:4), Южную Корею (8:7) и Италию (8:5).

В следующем матче ЧМ Россия сыграет против Эстонии 3 мая.

Чемпионат мира

Женщины

Групповой этап

Швеция — Эстония — 7:4

Китай — Дания — 5:14

США — Корея — 11:5

Шотландия — Германия — 7:6

Канада — Швейцария — 5:8

Россия — Италия — 8:5

Дания — Швеция — 3:9

Чехия — Эстония — 8:7