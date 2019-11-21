В финале мужского чемпионата Европы свыграют Швейцария и Швеция
21 ноября 2019, 23:42
Определились финалисты чемпионата Европы среди мужчин. В первом полуфинале Швейцария взяла верх над Данией, а Швеция — над Шотландией.
Шведы — 11-кратные чемпионы Европы, причем из семи последних розыгрышей выиграли пять. Швейцарцы завоевывали трофей 8 раз, последний — в 2013 году.
Сборная России скипа Сергея Глухова одержала две победы в 9 играх и не смогла выйти в плей-офф турнира.
Чемпионат Европы
Мужчины
1/2 финала
Дания — Швейцария — 5:8
Швеция — Шотландия — 8:4
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