Сборная России по керлингу обыграла Норвегию на чемпионате мира и отобралась на Олимпиаду
22:56
На чемпионате мира по керлингу в Калгари (Канада) мужская сборная России обыграла команду Норвегии (8:6). Благодаря этой победе россияне обеспечили себе путевку в плей-офф. Также команда завоевала путевку на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине.
За Россию на турнире выступают Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев
Калгари (Канада)
Чемпионат мира
Мужчины
Групповой этап
Россия — Норвегия — 8:6
Корея — Япония — 7:10
Голландия — Швейцария — 4:8
Китай — Германия — 4:8
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