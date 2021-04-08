Сборная России по керлингу обыграла Норвегию на чемпионате мира и отобралась на Олимпиаду

На чемпионате мира по керлингу в Калгари (Канада) мужская сборная России обыграла команду Норвегии (8:6). Благодаря этой победе россияне обеспечили себе путевку в плей-офф. Также команда завоевала путевку на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине.

За Россию на турнире выступают Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев

Калгари (Канада)

Чемпионат мира

Мужчины

Групповой этап

Россия — Норвегия — 8:6

Корея — Япония — 7:10

Голландия — Швейцария — 4:8

Китай — Германия — 4:8