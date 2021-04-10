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Сборная России по керлингу обыграла Данию на чемпионате мира

02:44
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Сборная России обыграла Данию (7:4) на чемпионате мира по керлингу в Калгари (Канада). На счету российской команды 11 побед и 2 поражения на турнире. Она стала второй в своей группе.

Ранее россияне обеспечили себе путевку в плей-офф и завоевали путевку на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине.

За Россию на турнире выступают Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев

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